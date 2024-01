Il Giugliano agguanta il pari contro il Picerno in extra time

L’Az Picerno torna in campo dopo il pari dello “Iacovone” del 12 gennaio scorso a causa del rinvio della gara casalinga contro il Catania. I ragazzi di Emilio Longo affrontano al “De Cristofaro” il Giugliano di Valerio Bertotto che sta vivendo il miglior momento della Stagione dopo il netto 4 a 1 inflitto al Foggia e lo zero a zero rimediato, la scorsa settimana, contro la capolista Juve Stabia.

La partita inizia con un minuto di silenzio in ricordo del grande Gigi Riva.

La prima occasione del match è di marca campana con De Sena che da calcio piazzato colpisce l’esterno della rete. Non sbaglia invece al 16esimo Maiorino (0-1) che sempre da calcio di punizione, con un’esecuzione balistica perfetta, mette la palla alle spalle di Russo per la rete del vantaggio dei lucani. La reazione del Giugliano arriva al minuto 25 con Romano che si inserisce benissimo su un cross dalla destra ma il colpo di testa potente non trova la porta. Dieci minuti dopo a provarci è Yabre con un tiro da fuori area che va alto sulla traversa. Sull’azione successiva è attento Russo a deviare in corner una conclusione da buona posizione di Murano.

Nella ripresa al minuto 51 Salvemini con un tiro insidioso costringe Summa alla deviazione bassa. Tre minuti dopo Ciuferri ha sul mancino il pallone dell’uno a uno ma lo spreca incredibilmente sparano alto sulla traversa. È sicuramente un Giugliano più arrembante in questa seconda fase del match. Al 77’ Balde ci prova di destro ma l’estremo difensore rossoblù blocca senza grossi problemi. Dieci minuti dopo Murano prova la stoccata su un calcio di punizione rasoterra battuto da Pitarresi con la palla che va sul fondo.

La gara si innervosisce nel finale e le tante interruzioni portano a 7 minuti di extra time. E nel quarto di recupero arriva il pareggio del Giugliano con Caldore (1-1) che sfrutta al meglio lo splendido assist di Maselli.

Termina così una gara fondamentalmente equilibrata. Il Giugliano ci ha creduto fino in fondo e la determinazione dei ragazzi di Bertotto fa allungare la striscia positiva di risultati dei campani. Il Picerno raggiunge quota 39 punti in classifica con una gara ancora da recuperare e lascia il “De Cristofaro” con l’amaro in bocca per un’occasione sprecata nell’extra time.

IL TABELLINO DI GIUGLIANO – AZ PICERNO

Sabato 27 gennaio 2024, ore 20.45, stadio “Alberto De Cristofaro”: 23a Giornata Campionato Serie C – Girone C

GIUGLIANO CALCIO 1928 (4-3-3): Russo; Oyewale (69’ Di Dio), Berman, Caldore, Yabre; Romano (78’ Diop), Berardocco (46’ Maselli), De Rosa (69’ Gladestony); Ciuferri, Salvemini, De Sena (46’ Balde).

A disp.: Baldi, Rob Coprean, Scognamiglio, Grasso, Boccia, Vogiatzis, Sorrentino, Oviszach.

All.: Valerio Bertotto

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Albertini (59’ Pagliai), Gilli, Allegretto, Novella; Gallo (89’ Ciko), De Ciancio; Ceccarelli (59’ Vitali, 90’ Graziani)), Maiorino (69’ Pitarresi), Esposito E.; Murano.

A disp.: Esposito A., Merelli, Santarcangelo, Petito, Biasol, Guerra, Savarese, Albadoro.

All.: Emilio Longo

Arbitro: Pezzopane (L’Aquila)

Guardalinee: Peloso (Nichelino) – Rignanese (Rimini)

Quarto Uomo: Femia (Locri)

GIUGLIANO 1 – 1 AZ PICERNO

MARCATORI: 16’ Maiorino, 94’ Caldore

AMMONITI: 5’ De Ciancio, 14’ Berman, 43’ E. Esposito, 46’ Ceccarelli, 58’ Yabre, 71’ Caldore, 80’ Diop, 86’ Russo,

ESPULSIONI:

CORNER: 3 – 1

RECUPERO: 1’ – 7’

