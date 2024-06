Il Foggia riparte da… Foggia. Il ds ex Benevento in pole

FOGGIA – Il Foggia potrebbe ripartire da Foggia, e non soltanto geograficamente. Ci riferiamo al possibile nuovo direttore sportivo rossonero. Esatto, stiamo parlando di Pasquale Foggia, candidato numero uno al momento per ereditare la carica di ds. Il quarantunenne tra le altre ex calciatore di Lazio, Cagliari e Sampdoria, è fermo da poco più di un anno dopo la lunga esperienza da direttore sportivo del Benevento, cominciata nel 2018, dopo una stagione da responsabile del settore giovanile, culminata con una strepitosa promozione in Serie A e terminata con l’esonero giunto a febbraio del 2023, poco prima che i sanniti retrocedessero in Serie C. Nei pensieri di Nicola Canonico c’è Foggia, in tutti i sensi: i malesseri e la volontà di mollare manifestati esattamente un mese fa sembrano, magicamente, già un lontano di ricordo. Il patron rossonero rilancia il progetto e punta il dirigente campano, in pole rispetto ad altri nomi circolati nelle ultime ore, tra cui Luca Leone, ds della Ternana fino a luglio del 2023, e Mattia Collauto, ex uomo mercato del Venezia.

Dalla scelta del direttore sportivo dipenderà poi quella legata all’allenatore, in queste ore si è parlato di un primo approccio con Ezio Capuano, così come sarebbe tornato di fiamma Vincenzo Maiuri, che sembrerebbe poter lasciare Sorrento dopo due importanti stagioni. Tutte indiscrezioni, il nuovo tecnico rossonero sarà materia del nuovo ds. Come detto, Pasquale Foggia risulterebbe il favorito ed uno dei profili da lui maggiormente graditi potrebbe essere Cristian Bucchi, a Benevento insieme a Foggia nella stagione 2018/2019. Anche in questo caso, però, restiamo nel campo delle ipotesi.

Chiunque sarà chiamato a guidare l’area tecnica rossonera ripartirà da una base di dodici calciatori di proprietà, da perni come Millico, Salines, Carillo e Tascone ad esuberi come il rientrante Beretta.

