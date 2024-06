Eccellenza, Bisceglie: ancora una fase nazionale per la D

Altro giro, altra corsa. Un ultimo ostacolo da superare per il Bisceglie, che archiviata la pratica Vigor Lamezia in semifinale, affronterà il Costa d’Amalfi nella doppia finale dei playoff per le seconde di Eccellenza. Ancora una fase nazionale per approdare in Serie D, dunque, per il Bisceglie, che nella stagione 2011-2012 riuscì a issarsi al piano superiore grazie alla vittoria della Coppa Italia Dilettanti.

Dopo la vittoria sul Monopoli per 1-0 con gol di Moscelli, nella finale della Coppa Italia regionale giocata al “San Nicola”, i nerazzurri di Nicola Ragno superarono ogni step della competizione nazionale. Prima il triangolare con Atletico Potenza e Savoia, poi la fase eliminatoria, con Soverato Virtus al tappeto ai quarti di finale e Termoli in semifinale. Il Bisceglie completò l’opera battendo il Pisa Sporting Club 2-1, con doppietta di Nicolas Di Rito, che punta a chiudere il cerchio a distanza di 12 anni.

Gli uomini di mister Di Meo, intanto, arrivano al primo atto contro il Costa d’Amalfi, in programma domenica 9 giugno al “Ventura”, sulle ali dell’entusiasmo. Servirà una buona dose di equilibrio per non vanificare gli sforzi di una stagione ormai agli sgoccioli e con un solo obiettivo da raggiungere: la promozione in Serie D.

