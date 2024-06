Serie D, Scuotto: “Manfredonia scelta di cuore”

Segnali di continuità per il Manfredonia. Dopo aver ottenuto una salvezza che sembrava quasi impossibile, la squadra del presidente Gianni Rotice ha già incastrato due tessere importanti nel mosaico biancazzurro. Il direttore sportivo Livio Scuotto e mister Franco Cinque, infatti, continueranno a far parte del progetto Manfredonia. L’obiettivo, per il prossimo campionato di Serie D, resta comunque la salvezza, da raggiungere possibilmente senza affanni.

Sarà un’estate più tranquilla, dunque, per il Manfredonia che potrà finalmente programmare ogni singola mossa. A partire dallo stadio “Miramare”, con l’avvio dei lavori per l’arretramento delle recinzioni delle due curve, che saranno sostituite da vetrate di ultima generazione. Interventi che consentiranno la definitiva omologazione del terreno di gioco. A Scuotto e Cinque, invece, il compito di lavorare ancora in simbiosi per un Manfredonia più ambizioso, ma sempre attento ai costi.

