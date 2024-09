Il Foggia espugna il San Nicola, 0-2 alla Team Altamura

Primo sorriso stagionale per il Foggia, rimane vuota la casella punti della Team Altamura, sconfitta 2-0 dai satanelli al debutto casalingo al San Nicola. Dauni che salgono a quattro punti con una prova di grande compattezza, parte in salita il campionato della matricola biancorossa. Avvio di gara frizzante, i murgiani si affacciano in avanti con Peschetola che non riesce a servire Rolando ma poco dopo, al 9′, vengono puniti: Emmausso converge, supera Bumbu e lascia partire un mancino sporcato da Sadiki che spiazza Viola, pronti-via e satanelli in vantaggio. Altro gol incassato a freddo dall’Altamura che sfiora clamorosamente il pari al 32′, Franco avvia uno schema preciso, Peschetola centra il palo a botta sicura e sottorete Rolando fallisce il tap-in vincente. Urlo strozzato in gola per i 2300 tifosi biancorossi presenti al San Nicola. 38′, torna a ringhiare il Foggia, conclusione di Salines trattenuta in due tempi da Viola. 39′, ancora Altamura, traversone dalla destra, Minesso di testa schiaccia troppo la sfera. Le occasioni fioccano, finale di frazione intenso. 40′, occasionissima per Santaniello che pecca di lucidità davanti al portiere. 42′, Bumbu carica un destro potente, De Lucia fa gli straordinari. Rossoneri avanti all’intervallo.

Santaniello ancora pericoloso al 48′, Viola non trattiene. 49′, botta di Dipinto che non centra la porta. Memore della beffa contro il Trapani, la squadra di Brambilla cerca e trova il raddoppio, che arriva all’ora di gioco: cross dalla trequarti di Orlando per Emmausso che da lì non sbaglia, quarto gol stagionale per lui, grande protagonista del derby e di questo avvio di stagione. Un Foggia sicuro di sé gestisce senza affanni, l’Altamura ci mette il cuore ma non basta. Nel primo dei sette minuti di recupero Poggesi si inserisce sul piazzato di Rolando, nulla di fatto. È l’ultima emozione del derby “dauno-murgiano”, al “San Nicola” il Foggia vince 2-0.

