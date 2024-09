Team Altamura, striscione di ringraziamento a Bari per l’ospitalità

Uno striscione per dire grazie: al San Nicola, in occasione della prima gara interna nel campionato di Serie C della Team Altamura, arriva il ringraziamento verso Bari per l’accoglienza del club biancorosso, che rimarrà nel capoluogo sino a quando i lavori al Tonino D’Angelo non saranno terminati.

