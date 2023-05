CERIGNOLA – Derby al cardiopalma, il Cerignola batte un ottimo Monopoli, al “Monterisi” finisce 2-1 ed è l’Audace a prolungare il sogno play-off.

In cronaca. Il Monopoli deve vincere a tutti i costi e parte in maniera più aggressiva, primo squillo al 22′ con Rolando che converge ma non centra la porta. Il primo episodio chiave arriva però, al 38′, ed è di marca ofantina: Malcore subisce fallo in ottima posizione e la perla di Sainz-Maza sblocca una partita complicata, palla all’angolo, nulla da fare per Vettorel. La reazione del Monopoli non si fa attendere: calcio piazzato di Rolando al 41′, De Risio colpisce male favorendo Fella che segna ma è in posizione irregolare, smorzato l’urlo di gioia dei 150 tifosi biancoverdi.

Il Monopoli non si dà per vinto e pareggia i conti in avvio di ripresa: al 50′ il pallone finisce sui piedi di Viteritti che non ci pensa due volte e calcia sul palo lungo, un gran gol riapre i giochi al “Monterisi”. 56′, ripartenza velenosa del Monopoli, Falbo riceve palla ancora sulla sinistra ma conclude alto. Due minuti dopo un’altra segnalazione dell’assistente nega la gioia del gol agli uomini di Ferrari, Giannotti segna ma è fuorigioco. Doppia grande occasione per il Cerignola: al 64′ Malcore serve Montini che però colpisce debolmente; subito dopo è ancora l’ex di giornata a rendersi pericoloso, Vettorel sventa mandando in corner. 73′, gran recupero di Montini che serve Achik, intervento provvidenziale di Bizzotto. Il Monopoli resta in vita fino al 93′, quando Tascone cede a D’Ausilio che davanti a Vettorel fa esplodere i 3000 presenti.

Il Cerignola vola alla fase nazionale play-off, ma non da testa di serie. Domani conosceremo il prossimo avversario dei gialloblù.

