Brindisi: Quando il dg Valentini profetizzò la promozione

Era l’8 novembre del 2022, le cose non andavano bene, la vetta era lontana e la piazza cominciava a mugugnare. Ma Pierluigi Valentini, direttore generale del Brindisi, profetizzò la promozione durante una movimentata conferenza stampa. “Segnatevi giorno e ora, questo campionato lo vince il Brindisi. Però, mi ricorderò nome e cognome di chi diceva che Danucci è un incompetente, che va mandato via e che i calciatori non valgono niente”. Per rivederla, clicca QUI

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp