Il Cerignola cade sotto i colpi della Casertana, 2-4 al “Monterisi”

CERIGNOLA – Un Cerignola stanco e incerottato esce sconfitto dal pirotecnico incontro con la Casertana, i campani si impongono per 4-2 al “Monterisi”, seconda sconfitta consecutiva per gli ofantini. La cronaca è ricchissima. Falchetti subito avanti, al 2’ Carretta serve Tavernelli che disegna una parabola valida per lo 0-1 dei rossoblù. Una prodezza apre la bellissima sfida del “Monterisi”. Bellissima perché piena di occasioni, la Casertana rischia di raddoppiare al 5’, svarione dei gialloblù, Trezza salva miracolosamente su Carretta, Curcio si vede respinto in calcio d’angolo. La reazione dell’Audace non si fa attendere, al 7’ break di Tascone per Sosa, Venturi è attento. 11’, corner di Ruggiero, colpo di testa a lato di Allegrini. Gli ofantini ci provano ancora al 17’, punizione di Sosa che sfiora il secondo palo, soltanto l’illusione ottica del gol per i tifosi presenti. La Casertana non resta a guardare e fredda i padroni di casa al 24’, ripartenza fatale con Casoli che crossa direttamente sulla testa di Anastasio, sfera all’angolo e 0-2 al “Monterisi”. La squadra di Tisci resta in partita, alla mezz’ora Ruggiero imbuca Malcore che spreca clamorosamente a due passi dal portiere. L’attaccante sbaglia anche al 45’, Sosa lo serve in ottima posizione, Venturi superato ma Soprano ci mette una pezza e salva tutto. Casertana negli spogliatoi col doppio vantaggio. I ritmi calano nella ripresa. 60’, presa difettosa di Venturi, D’Andrea non riesce ad approfittarne. 63’, occasionissima per gli ofantini: Russo scatta come suo solito, Tascone a botta sicura per il prodigioso intervento di Cadili. 71’, botta da fuori da Damian non molto a lato. Al 75’ il tentativo è di Carretta, Trezza c’è. La gara si infiamma negli ultimi dieci minuti. 80′, Rizzo sorprende Venturi con un’incornata, il portiere è reattivo ma non può nulla sul conseguente corner perfetto di D’Ausilio, Rizzo lo trafigge e riaccende la speranza. La Casertana non si fa intimorire e fa 1-3 all’83’: sempre dalla bandierina, questa volta è Soprano ad insaccare sottomisura. Non è di certo finita qui! All’88’ D’Ausilio pesca D’Andrea per la testata che vale il 2-3 prima dei quattro minuti di recupero. L’Audace ci crede ma incassa il poker al 93’, Toscano converge, fa tutto da solo e prende il palo, Montalto deve solo toccare in rete per chiudere definitivamente una gara bellissima. Al “Monterisi” vincono i falchetti.

