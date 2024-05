Vino per errore nel biberon, sta meglio il bimbo di 4 mesi

Sta meglio il bimbo di quattro mesi ricoverato da lunedì nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico di Bari dopo essere finito in coma etilico per aver bevuto del vino con cui, per errore, sua nonna aveva preparato il latte in polvere. Secondo le informazioni fornite dall’ospedale Giovanni XXIII, il piccolo è stato estubato e nelle prossime ore potrà essere trasferito in un reparto diverso dalla rianimazione. Lunedì scorso a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, tratta in errore dal colore scuro della bottiglia, sua nonna aveva utilizzato vino bianco al posto dell’acqua per diluire il latte in polvere. Secondo quanto accertato dai carabinieri si sarebbe tratto di un incidente domestico accidentale.

