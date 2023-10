Al Picerno il derby appulo-lucano: Foggia battuto 2-0 al Viviani

Il Picerno fa suo il derby appulo-lucano contro il Foggia e torna al successo a distanza di sei giornate dall’ultima volta: al Curcio termina 2-0 a favore dei lucani che salgono a quota 17 punti in classifica sorpassando i rossoneri, sempre fermi a 16.

Longo opta per un 4-2-3-1 con De Cristofaro, Albadoro ed Esposito a sostegno dell’unica punta Murano, Cudini replica con un 3-5-2 nel quale Peralta e Tonin sono i due riferimenti offensivi. Nel primo tempo regna l’equilibrio. La prima chance capita al minuto 8 sui piedi di De Cristofaro la cui conclusione ravvicinata ma centrale viene respinta dall’estremo difensore avversario. Di lì in avanti succede pochissimo, fino al minuto 42 quando Tonin, raccogliendo un bel suggerimento di Schenetti, calcia con precisione all’ingresso dell’area: attento Summa. E’ la prima di tre occasionissime ravvicinate per gli ospiti, pericolosi successivamente con Peralta; il numero 10 prima calcia al volo con il mancino su cross del solito Schenetti, poi ci prova con un piazzato su assist da sinistra: in entrambi i casi è bravissimo Summa.

Nella ripresa ti aspetti un Foggia che, sulla scia del finale di prima frazione, faccia la partita, ti ritrovi invece un Picerno che dal nulla la sblocca: è il minuto 56 quando una bella verticalizzazione lancia Murano verso la porta; il numero 9, proprio quando sembra aver perso il tempo giusto, ha la lucidità per servire al centro l’accorrente De Cristofaro che a porta sguarnita insacca. Il Foggia è sotto shock e rischia subito la definitiva capitolazione. Al minuto 57 sempre De Cristofaro, questa volta dalla distanza, esalta i riflessi di Nobile, quattro minuti dopo è il turno di Murano che spara alto sopra la traversa dall’interno dell’area. Sono le prove generali del gol del raddoppio, quello che chiude l’incontro, messo a segno al minuto 85 da Santarcangelo che, entrato in campo da una trentina di secondi, riceve un gran cross da Pagliai e con la testa beffa Nobile. E’ l’ultimo sussulto di un incontro che si chiude così, dopo sei minuti di recupero. Tripudio al Viviani, il Foggia torna a casa senza punti e con tante domande.

TABELLINO

AZ PICERNO 2

FOGGIA 0

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Garcia, Gilli, Allegretto, Novella (1′ st Pagliai); De Ciancio (34′ st Ciko), Gallo; De Cristofaro (40′ st Pitarresi), Albadoro (34′ st Graziani), Esposito E. (40′ st Santarcangelo); Murano. A disp.: Merelli, Esposito A., Ceccarelli, Biasiol, Savarese, Diop, Vitali. All.: Longo.

FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Salines, Carillo (1′ st Antonacci), Rizzo (45′ st Embalo); Garattoni, Marino (26′ st Martini), Odjer, Vezzoni (1′ st Riccardi); Schenetti (26′ st Vacca); Peralta, Toni. A disp.: De Simone, Domingo, Beretta, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Tounkara. All.: Cudini.

ARBITRO: Renzi di Pesaro.

RETI: 11′ st De Cristofaro (P), 40′ st Santarcangelo (P).

AMMONITI: Marino (F), Garcia (P), Albadoro (P), Esposito (P), Salines (F), Garattoni (F)

NOTE: Recupero: 3′ pt; 6′ st.

