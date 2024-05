Serie C/C, andata playout: gli arbitri designati

Gli arbitri designati per le due gare d’andata dei playout del Girone C della Serie C.

MONTEROSI-POTENZA: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli e Alessandro Parisi di Bari

Quarto ufficiale: Roberto Lovison di Padova

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI: Gabriele Scatena di Avezzano

AssistentI Andrea Bianchini di Perugia e Giulia Tempestilli di Roma 2

Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico di Matera

