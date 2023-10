Manfredonia, Cinque: “Avremmo meritato di vincere”

MANFREDONIA – Mister Franco Cinque analizza il pareggio del Manfredonia contro il Barletta ai microfoni di Antennasud: “Ci siamo ritagliati più di qualche occasione. C’è stato in campo solo il Manfredonia, spesso ci è mancato solo l’ultimo passaggio. Avremmo meritato di vincere, ma va bene anche l’aver visto una squadra in crescita. Ho ancora degli amici a Barletta, ha fatto un certo effetto giocare contro di loro. Rigore su Pozzebon? Secondo me c’era, anche se l’arbitro dice di non averlo visto. Peccato, per il resto credo abbia fatto un’ottima direzione della partita. Possiamo comunque migliorare in fase di rifinitura, quindi nell’ultimo passaggio e nell’ultima idea. La squadra si è comportata nel complesso bene”.

Unica nota dolente lo stadio vuoto per inagibilità: “Assolutamente si. So quanta sofferenza c’è nei tifosi, il Miramare può dare spettacolo, spero possa essere presto riaperto”.

