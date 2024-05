Dal 31 maggio a ottobre riapre la rotta Torino-Foggia

Ritorna la possibilità di volare verso il Nord della Puglia in vista della stagione estiva: dal 31 maggio a ottobre riaprirà la rotta Torino-Foggia, operato da Lumiwings.

“Con il ripristino della tratta Torino-Foggia, abbiamo nuovamente l’opportunità di potenziare quest’area rispondendo alla forte domanda dei passeggeri e supportando attivamente il territorio in cui operiamo. Con l’arrivo della stagione estiva e dei flussi turistici, riteniamo che questa tratta sia un’ottima occasione per rendere più accessibili tutte le località turistiche del Gargano e del nord della Puglia velocizzando i trasferimenti”. Lo afferma Dimitris Kremiotis, accountable manager di Lumiwings.

“Siamo molto soddisfatti della ripresa del volo Torino-Foggia di Lumiwings, che è stato fortemente richiesto dai due bacini territoriali. La nuova programmazione rende il collegamento perfetto per l’estate, per trascorrere in Piemonte o in Puglia un week-end oppure un’intera settimana di vacanza”, commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.

“Il collegamento tra Foggia e Torino è tra i più richiesti e le scelte operate per soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri in termini di aeroporti di destinazione e orari dei voli hanno ricevuto riscontri positivi nel corso del mese”, ha dichiarato Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al bilancio e infrastrutture, che aggiunge: “Oggi, con maggior determinazione, possiamo riprendere a servire il Nord Ovest e rispondere alla domanda di voli da e per Lombardia e Piemonte. È fondamentale essere flessibili e pronti a seguire le dinamiche reali del mercato”.

”Dopo aver completato lo spostamento del volo su Milano Linate e l’inserimento dell’operativo su Bergamo Orio al Serio, che sta riscuotendo grande successo a livello di consensi, è giunto il momento di consolidare questi dati positivi e di ampliare lo sviluppo del network dell’aeroporto Gino Lisa. Il primo passo è rappresentato dal reinserimento della destinazione Torino in vista della prossima stagione estiva, fiduciosi che l’attività possa contribuire a far crescere i numeri dei passeggeri in arrivo e partenza dall’aeroporto di Foggia e creare le basi per un successivo sviluppo di ulteriori collegamenti. Il collegamento rappresenta un passo importate verso una maggiore accessibilità e connettività per i nostri cittadini e per tutti quelli che vorranno visitare la Puglia”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts