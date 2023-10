Cudini post Picerno-Foggia (2-0): “Partita persa per due errori”

Le dichiarazioni del tecnico del Foggia, Cudini, al termine della gara contro l’Az Picerno persa 2 a 0

“Come spaevamo è venuta fuori una partita difficile. Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se abbiamo concesso qualcosa a centrocampo. Abbiamo avuto la necessita di fare due cambi forzati nel secondo tempo e questo non ci ha permesso di trovare subito le distanze giuste. Abbiamo commesso due errori su due rinvii del portiere: non possiamo permetterci questi errori. Sulla conduzione arbitrale dico che forse non è stata all’altezza: non è una scusante, comunque. La colpa della sconfitta è nostra. Andiamo avanti e continuamo a lavorare”.

