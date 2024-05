Continua la crescita esponenziale di truffe e si registra ancora poca consapevolezza dei rischi da parte di tutti, in modo particolare degli anziani che, in preda alla solitudine, spesso cadono nella rete di male intenzioni che si qualificano come appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Bisogna diffidare sempre di chi si presenta sull’uscio di casa con la scusa di controllare bollette, pensioni, contatori di luce o di gas. Diffusa ancora la truffa del gelato o del caffè sulla giacca per rubare il portafogli o quella relativa allo specchietto retrovisore senza trascurare la clonazione di carte di credito, bancomat e postmat.

Se n’é parlato nel corso dell’incontro organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Lizzanello in collaborazione con Associazione Futura presso il Centro Polifunzionale “E. De Giorgi” con l’obiettivo di suggerire consigli guida e regole utili a difendersi da furti, frodi ed estorsioni.

Il pericolo più insidioso rimane comunque quello che viaggia lungo i fili della rete internet e dei social network dove si annidano profili falsi, furti d’identità ed estorsioni di tipo sessuale. Bisogna segnalare sempre i casi sospetti.

