Il Casarano vince in rimonta e aggancia il primo posto

Il Casarano agguanta la Nocerina al primo posto in classifica battendo in rimonta 2-1 l’Ugento.

È l’Ugento a insistere per primo: Al 3’ Ruiz prova lo slalom ma viene chiuso in corner.

Il Casarano appare sorpreso, gli ospiti ne approfittano e all’8’ trovano il vantaggio con una deviazione di Ancora sul traversone di Sanchez. Casarano 0 – Ugento 1.

Il Casarano reagisce. 15’: Versienti apparecchia per Saraniti che di testa non trova la porta.

Ma l’Ugento ha fame e si vede: al 26’ punizione velenosa di Sanchez, Fernandes si salva. Sul capovolgimento di fronte Casarano ad un passo dal pareggio ma Di Donato mette il mantello da supereroe per disinnescare il tiro a botta sicura di Versienti.

Para ancora un minuto ed è ancora super Di Donato. Questa volta il portiere dell’Ugento annulla il colpo di testa di Saraniti. La partita è bellissima.

Insistono i padroni di casa che ci provano ancora al 35’ con Valentino. Sfera fuori.

43’: Loiodoce salta l’uomo, serve Saraniti che in girata manca per un soffio il bersaglio grosso.

Finisce il primo tempo.

Dopo appena 3 minuti dall’inizio del secondo atto l’Ugento resta in dieci uomini per l’espulsione di De Santis che commette un inutile fallo sulla mediana. Ma non c’è un attimo di respiro perché appena riprende il gioco Ancora si invola in contropiede ma si fa ipnotizzare da Fernandes. Occasione clamorosa per l’Ugento.

15’ il Casarano torna a farsi vedere: corsa dalla destra per la testa del neoentrato Opoola che non riesce a indirizzare il pallone nella porta avversaria.

Al Casarano serve un episodio per sbloccare la situazione e la sliding door giunge al 31’ quando l’arbitro fischia un calcio di rigore per un tocco di mano nel cuore dell’aria di rigore. Protesta l’Ugento. Sul dischetto si presenta Loiodoce che non perdona. È 1-1.

Ora cambia la gara. 36’: ci prova Caiazzo di testa, appena entrato, ma senza fortuna. Ma il gol sembra nell’aria e al 38’ Malik Opoola nel giorno del suo compleanno la risolve sugli sviluppi di un calcio d’angolo pescando il gol del 2-1. Esplode il ‘Capozza’.

