Il Casarano espugna Pagani e conquista il decimo risultato utile consecutivo

Il Casarano conquista il decimo risultato utile consecutivo e si issa a quota 20 punti in classifica. Battuta 1-0 la Paganese al Torre, con un gol di Rajkovic che manda in orbita i rossazzurri. La palma del migliore in campo, però, va a Pucci, che neutralizzando un tiro dagli undici metri di Orefice sul finale blinda la sua porta e la vittoria.

In cronaca: nel Casarano c’è D’Alena per lo squalificato Cerutti, in attacco Rajkovic preferito a Perez. 4-3-3 per Agovino con Porzio, Orefice e Coquin in attacco.

Parte bene la formazione di casa che al 7’ ci prova con una conclusione al volo. Due minuti più tardi è Orefice a cercare di sfruttare un filtrante di Coquin senza ancora trovare lo specchio. Vantaggio rossazzurro al 25’: Rajkovic approfitta di un errore di Ianniello e mette alle spalle di Pinestro su assist di Falcone. Laterza perde Citro al 40’: al suo posto Perez.

La ripresa inizia sotto una pioggia copiosa e con una traversa della Paganese con Orefice. Ci prova Da Silva, subentrato a D’Alena, alla mezz’ora. Il suo tiro viene controllato in due tempi da Pinestro.

Al 40′ calcio di rigore per la Paganese: Orefice calcia verso la porta, Vona intercetta con un braccio e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri su presenta Orefice che si fa respingere il rigore da Pucci. Sulla ripartenza Perez non riesce a concretizzare una situazione di tre contro due. Finisce 1-0 dopo sei minuti di recupero, il Casarano vince ancora e mette la Santa Maria Cilento nel mirino, per la Paganese ci sarà il Gravina al Vicino domenica prossima.

