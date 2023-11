Barletta di carattere, 3-2 al Gravina

BARLETTA – Prova di forza e di carattere del Barletta, che al Puttilli batte 3-2 il Gravina e si issa a quota 19 punti in classifica. Tutto nel secondo tempo, biancorossi due volte in svantaggio: Curvino manda avanti i murgiani, pareggio di Ngom, immediato raddoppio di Santoro per gli ospiti e i due gol di Diaz su rigore e Caputo ad un minuto e mezzo dal 90′. Espulsi De Gol e Fornaro.

TABELLINO

BARLETTA (4-3-3): Provitolo; Rizzo (40′ st. Lippo), De Marino, Silvestri, Inguscio (21′ st. Sepe); Cafagna (12′ st. Marilungo), Marconato (41′ st. Marsili), Fornaro; Ngom, Diaz, Russo (30′ st. Caputo). A disp. Guido, Bramati, Lobosco, Padovano. All. Ginestra

GRAVINA (3-5-2): Vlasceanu; De Min (45′ st. Longo), De Gol, Morales; Murtas (21′ st. Orlando), Vidal (3′ st. Curvino), Ledesma, Coppola (30′ st. Raso), Chiaradia; Da Silva, Santoro (41′ st. Lauria). A disp. Iurino, Daddario, Symanski, Ramos. All. Catalano.

Marcatori: 9′ st. Curvino (G), 12 st. Ngom (B), 14′ st. Santoro (G), 26′ st. rig. Diaz (B), 43′ st. Caputo (B)

Note: calci d’angolo: 4-4; ammoniti: Vidal, Murtas, Da Silva e De Gol (G), Fornaro (B); espulsi: 27 st. De Gol (G) per doppia ammonizione, 46′ st. Fornaro (B) per doppia ammonizione; recuperi: pt. 1′, st. 5′.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp