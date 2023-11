Ferrini consegna al Monopoli tre punti d’oro: Turris battuta al “Liguori”

TORRE DEL GRECO – Il Monopoli espugna il “Liguori” di Torre del Greco ottenendo la seconda vittoria stagionale in trasferta, l’1-0 finale è targato Ferrini. Prova di sacrificio e carattere contro una Turris in crisi nera di risultati. Il primo squillo giunge al 4’, Iaccarino sposta bene il pallone, la conclusione angolata di Borello scorre sul fondo. 8’, Ferrini e Vassallo rischiano la frittata, Maniero si avventa sulla sfera ma Perina salva tutto. 18’, da un calcio piazzato il pallone arriva a Starita che, tutto solo sul secondo palo, non è convinto e manda a lato. 32’, Starita crossa dalla destra, Santaniello è pronto a correggere in rete ma Esempio sventa tutto, rischiando anche l’autogol. Un minuto dopo Fasolino intercetta il tentativo di D’Agostino. Il “Gabbiano” la sblocca poco prima del duplice fischio, al 44’ Ferrini svetta più di tutti ed insacca il corner battuto da Borello. Monopoli in vantaggio all’intervallo. Tomei getta nella mischia Hamlili e Spalluto ma è la Turris ad attaccare, al 55’ Giannone tenta il mancino dalla distanza, pallone poco lontano dai pali. 59’, Perina non intercetta il pallone vagante da corner, Maniero impatta male e si dispera. 62’, rispondono i biancoverdi, Spalluto attacca la profondità, cerca il primo palo ma Fasolino è reattivo. Occasionissima Turris al 65’, D’Auria ritrova la sfera in buona posizione, serve De Felice liberissimo che spreca tutto, pallagol divorata dai corallini. La Turris conquista metri, al 81’ è pericolosissimo D’Auria, traiettoria deviata quel tanto che basta ad evitare il peggio. Tornano in avanti gli uomini di Tomei, cross di De Santis all’86’, Spalluto in acrobazia manca l’appuntamento con il matchpoint. La Turris ci prova fino all’ultimo ma non basta ad evitare la contestazione del “Liguori”, al triplice fischio festeggia il Monopoli: primo cleansheet esterno e terza vittoria nelle ultime cinque gare.

IL TABELLINO

Turris (3-4-3): Fasolino; Maestrelli (16’st. Cum), Cocetta, Esempio; Saccani (25’st. Frascatore), Scaccabarozzi, Franco (16’st. Matera), Burgio; D’Auria, Maniero (16’st. De Felice), Giannone (25’st. Pavone). All. Caneo.

Monopoli (3-4-3): Perina; Angileri, Fornasier, Ferrini; Viteritti, Iaccarino (1’st. Hamlili), Vassallo (12’st. De Risio), Starita (26’st. Simone); Borello, Santaniello (1’st. Spalluto), D’Agostino (12’st. De Santis). All. Tomei.

Arbitro: Centi di Terni.

Marcatori: 44’pt. Ferrini (M)

Note: ammoniti: Angileri (M)

Angoli: 5-5

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp