Il calcio piange anche Argurio, aveva 52 anni. Fu osservatore per il Bari

Un’altra brutta notizia sconvolge il mondo del calcio italiano. È infatti scomparso all’età di 52 Christian Argurio: noto nell’ambiente come direttore sportivo (significativa la sua esperienza a Messina), ha però svolto altri ruoli da dirigente sportivo e comunque nel mondo del calcio. In Puglia, nella stagione 2011/12, fu osservatore per conto del Bari, appena retrocesso in Serie B. Tra le altre società con cui ha lavorato anche Udinese, Catania e Juventus, senza dimenticare le esperienze all’estero, su tutte all’Hajduk Spalato in Croazia. Attualmente rivestiva l’incarico di direttore sportivo del Novara.

