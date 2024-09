Lecce, buone notizie dall’infermeria: rientra Banda

Buone notizie in casa Lecce. Lameck Banda, infatti, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni e di conseguenza prenderà parte al Saturday Night di Serie A contro il Parma dell’ex Almqvist. Lo zambiano, rientrato acciaccato dall’impegno con la sua nazionale a causa di un trauma contusivo al ginocchio, è dunque regolarmente a disposizione di Gotti e sarà convocato, ma è quasi da escludere una sua presenza dal 1’. Nel trio alle spalle di Krstovic, infatti, dovrebbe trovare spazio a sinistra ancora Rebic, che si è già preso il Lecce con l’ottima prestazione di Torino. Quindi la corsa a tre per una maglia sulla trequarti con Oudin in pole su Berisha e Rafia, mentre a sinistra certa la presenza del rientrante Dorgu in una staffetta preannunciata con Morente.

Tornando a Banda, invece, bisognerà capire la tabella di marcia stilata per lui dallo staff medico e quindi verificare il minutaggio che Gotti gli riserverà, evitando di forzarne il rientro. Allo stesso tempo, l’esterno rappresenta una soluzione preziosa a gara in corso e il suo ingresso negli ultimi 25-30’ potrebbe diventare un fattore, a difesa avversaria già stanca.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author