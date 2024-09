Bisceglie-Barletta: basta Lattanzio, biancorossi avanti in Coppa Italia

Basta un gol dell’ex Lattanzio al Barletta per sbrigare la pratica Bisceglie. Dopo il 2-1 dell’andata, i biancorossi passano 0-1 e staccano il pass per il secondo turno.

Barletta subito pericoloso in avvio con Bernaola, che ci prova dalla lunga distanza su calcio di punizione: palla di poco alta sulla traversa. Al 24’ tornano a farsi vedere gli ospiti: tiro cross dí Strambelli smanacciato da Tarolli. Sulla ribattuta si fionda Lobosco che senza pensarci lascia partire un mancino potente ma centrale. Il pallino resta tra i piedi dei biancorossi: poco dopo la mezz’ora, corner di Strambelli per l’incornata di Lobosco sporcata nuovamente in angolo. Al 42’ il Barletta sblocca la contesa: Strambelli su calcio di punizione trova la testa di Lattanzio all’altezza del dischetto. Girata perfetta del 21 che nell’occasione non esulta. Prima frazione in archivio con la squadra di mister De Candia avanti.

Nella ripresa, mister Loseto per il Bisceglie cambia subito le carte in tavola: dentro Kone, fuori Beniti. Nerazzurri che cominciano forte. È Staropoli a indossare tuta e mantello prima sul fendente di Mangialardi e successivamente sul tiro a botta sicura di Colella. I padroni di casa spingono, ma senza pungere. Bisognerà attendere il 75’ per vedere gli uomini di Loseto pericolosi dalle parti di Staropoli, con Pulpito che non riesce a correggere in rete il traversone di Padrini. Al 79’, invece, è Lattanzio sul fronte opposto a sciupare da buona posizione su invito di Strambelli. All’82’ un’uscita avventata di Staropoli per poco non favorisce Ferracci, Casella evita il peggio. Nel finale c’è spazio per un’ultima occasione di marca biscegliese, con Palazzo che clamorosamente manca l’appuntamento con il gol. Finisce 0-1 al “Di Liddo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author