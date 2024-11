Il 16 novembre torna la giornata nazionale Colletta Alimentare

Sabato 16 novembre segna il ritorno della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un appuntamento importante per contrastare la povertà alimentare. Organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare e sostenuta dal Presidente della Repubblica, questa giornata permette a chiunque di donare alimenti non deperibili, destinati alle persone in difficoltà tramite le organizzazioni partner.

In Puglia, la richiesta di aiuto è in crescita, con circa 47.000 persone che si affidano a 170 strutture caritative convenzionate. La colletta assume un ruolo vitale, coinvolgendo quest’anno 270 supermercati e 3.000 volontari, con il supporto di scuole, forze armate, associazioni e persino detenuti delle case circondariali di Taranto, Bari, Brindisi e Turi.

La raccolta sarà agevolata anche da partner logistici come Amazon e Poste Italiane, mentre sponsor come Unipol Sai, Eni e Coca-Cola contribuiscono all’iniziativa. Chi non potesse recarsi fisicamente nei supermercati può donare online tramite PayPal, rendendo possibile un gesto di solidarietà accessibile a tutti.

Per contribuire: https://paypal.me/BancoAlimentarePUGLI

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author