LOCOROTONDO- Avrà luogo sabato 8 gennaio l’open day per le vaccinazioni anti Covid-19, dalle 9 alle 13, presso l’hub di Locorotondo. Lo si è stabilito in un incontro che il sindaco Antonio Bufano ha tenuto mercoledì 5 gennaio presso Palazzo di Città alla presenza del segretario generale del comune e dei medici di base impegnati in questa campagna vaccinale.

Si potranno recare presso l’hub tutti i cittadini locorotondesi dai 12 anni in su – i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci – che vorranno sottoporsi alla prima o seconda dose, ovvero alla terza dose booster di vaccino. Le giornate open day continueranno, dalla prossima settimana in poi e fino a nuova comunicazione, nei pomeriggi di martedì e giovedì.

La vaccinazione open day per i minori di 12 anni, invece, proseguiranno sempre di mercoledì, poiché è chiaramente necessaria la presenza dei medici pediatri.

“Il senso di responsabilità che ci vede impegnati a prendere parte a questo importante gesto – sottolinea il sindaco Antonio Bufano – deve farci comprendere e far comprendere a coloro che hanno fanno fatica a capirlo, che l’unica via per uscire da questa pandemia è quella di proseguire sulla strada della vaccinazione. Pertanto, mi auguro che aver stabilito giornate di open day anche presso il nostro comune, agevoli chi ha difficoltà con la prenotazione e invogli chi non lo ha ancora fatto, a fidarsi della scienza e della medicina”.