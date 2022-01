FASANO – Animazione, divertimento, ma anche momenti di informazione attraverso il gioco per rendere i più piccoli consapevoli e sereni: si chiama “Vacciniamoci con il sorriso” il percorso curato dall’assessorato alle Politiche per l’infanzia e pensato dall’amministrazione comunale, per i bimbi dai 5 agli 11 anni che ricevono la prima dose del vaccino nell’area dell’hub di Conforama a loro dedicata.

È partito oggi, nel giorno della Befana, in collaborazione con l’associazione “Gli amici di Giuanned”. I bambini saranno accolti dalle loro mascotte preferite e dalla befana che porterà gadget, dolciumi e zucchero filato.

“Ringrazio l’assessore Caroli che ha curato l’iniziativa e l’associazione per la collaborazione che non fa mai mancare – dice il sindaco Francesco Zaccaria -. Grazie all’impegno di tutti i volontari, alla professionalità dei medici, al supporto delle famiglie e alla pazienza dei bambini il momento del vaccino diventa una occasione di festa affrontato con serenità e nella giusta consapevolezza dell’importanza storica che rappresenta per tutti noi e per il nostro futuro”.

“Ringrazio tutti i genitori per la preziosissima collaborazione – dice l’assessore Cinzia Caroli -. Nel costruire questo progetto abbiamo provato a guardare questa situazione con gli occhi dei bambini e abbiamo pensato che dal loro punto di vista due cose sono importanti: avere informazioni che siano semplici e ricevere conforto sentendosi a proprio agio. Abbiamo il dovere di informarli e di costruire ambienti confortevoli e che siano pensati a misura di bambino. Suggerisco di far vedere ai piccoli un video esplicativo della durata di 2 minuti che si trova facilmente su YouTube intitolato: “La favola del cavaliere anticovid”.

Le iniziative per i bambini sono previste nei giorni di apertura dell’hub pediatrico di Conforama che nei prossimi giorni sarà attivo giovedì 6 gennaio dalle 9 alle 13, venerdì 7 gennaio dalle 15 alle 19, sabato 8 gennaio dalle 9 alle 13 e domenica 9 gennaio dalle 9 alle 13.

Si ricorda che l’accesso è solo su prenotazione (sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online” o il sito regionale “La Puglia ti vaccina”).

È necessario presentarsi previa compilazione della modulistica, da portare al momento della vaccinazione, scaricabile al link https://drive.google.com/drive/folders/1qp_SsaWRXE-8OvjHQUnvE8ra7NK69YWj. I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente.