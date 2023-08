Guardia di Finanza scopre 23 lavoratori in nero nel brindisino

La Guardia di Finanza di Francavilla Fontana (Brindisi) ha individuato 23 lavoratori in nero e 4 lavoratori irregolari nei comuni di Francavilla Fontana, Latiano, Oria e Torre Santa Susanna. I controlli hanno interessato diverse attività, tra cui ristoranti, pizzerie, bar, pub e agenzie di consulenza. Cinque datori di lavoro sono stati sanzionati per l’utilizzo di manodopera non dichiarata.

