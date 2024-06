GROTTAGLIE – Paura per un vasto incendio che si è sviluppato in agro di Grottaglie, in contrada Amici, a poca distanza da una comunità socio riabilitativa per disabili. Ingenti i danni alle aziende agricole che insistono sul territorio.

Il fronte del fuoco si è sviluppato intorno alle 14. I tempi dell’intervento dei Vigili del Fuoco, secondo quanto denunciano i proprietari dell’azienda agricola che si trova a poca distanza, “è stato rallentato dall’assenza di unità boschive che dovrebbero essere messe a disposizione dalla Regione. I Vigili si dannano l’anima per risolvere le situazioni ma sono pochi e hanno pochi mezzi”. Nel caso specifico sono state due le squadre intervenute sul posto per spegnere il fuoco.

