Grottaglie, auto si schianta contro guarda rail: un ferito

GROTTAGLIE – Poteva avere conseguenze più gravi l’incidente stradale avvenuto alle prime del mattino alla periferia di Grottaglie, in zona Paparazio nei pressi dell’uscita dalla statale 7. Una Fiat 500 è finita violentemente contro il guard rail nei pressi di una curva sulla rampa che immette nel centro della città delle ceramiche, probabilmente alla base dell’incidente l’asfalto reso viscido dalla pioggia. L’uomo alla guida della vettura è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’autoambulanza, ma stando a quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi, è stato comunque trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti Per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato di Grottaglie. L’impatto dev’essere stato violento, l’auto ha subito ingenti danni, nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

