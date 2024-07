Grimal Futsal Barletta: nuovo inizio per il calcio a5 barlettano

Un progetto ambizioso e vincente quello della compagine del presidente Grimaldi, che raccoglie l’eredità di uno storico sodalizio del futsal barlettano. La Grimal Futsal Barletta nasce con l’obiettivo di garantire un futuro ancora più roseo al Calcio a 5 barlettano e riportare la città alla ribalta nazionale.

La squadra disputerà il campionato di Serie C1 sotto un unico tetto, con premesse ambiziose. Il nuovo logo e i colori sociali, il bianco e il rosso, rappresentano i colori della Città della Disfida. Ruggiero Grimaldi rimarrà al timone della nuova società, mentre continuerà l’attività del settore giovanile della Futsal Barletta, che sarà affiliata alla compagine principale, sancendo la fusione in un’unica realtà a partire dalla stagione 2025/26.

Il presidente Grimaldi ha dichiarato: “Quattro anni fa, quando è iniziata l’avventura Grimal, c’erano già tutte le ambizioni per costruire un progetto importante, capace di riportare il futsal barlettano alla ribalta. Oggi, questa è una concretizzazione fondamentale di quelle ambizioni. Il sodalizio storico della nostra città ha calcato importanti palcoscenici e conquistato trofei rilevanti; custodire la sua storia sarà uno sprone in più per tutto l’ambiente.”

Nei prossimi giorni verrà comunicato lo staff tecnico e la composizione del nuovo organigramma.

