Gravina-Virtus Francavilla si avvicina: le parole di Spavone e Cavaliere

La Virtus Francavilla non si ferma e prosegue la propria marcia inarrestabile. Contro l’Acerrana, i biancazzurri hanno trovato la quinta vittoria su cinque giornate di campionato, ma anche il settimo successo stagionale consecutivo. Sono tanti i segreti che si celano alle spalle della gestione Ginestra, ma su tutti spicca probabilmente la qualità che il tecnico vanta in panchina. La Virtus, infatti, non vince solo grazie al proprio undici tipo, ma anche grazie al supporto di chi subentra a gara in corso o viene chiamato in causa in caso di infortuni. È ciò che è successo, tra gli altri, anche ad Alessandro Spavone, trequartista classe 2004 che in occasione degli ultimi due impegni ha preso il posto di Marconato sulla linea dei fantasisti.

L’ex Pro Vercelli è stato ospite negli studi di Antenna Sud in occasione dell’ultima puntata di Passione Biancazzurra, dove ha raccontato così l’avvio sprint della sua Virtus: “Non mi aspettavo una partenza del genere, ma per ora il duro lavoro settimanale sta ripagando. Vogliamo continuare così. Personalmente sono soddisfatto anche per mio impiego, ma so di poter dare ancora di più. Come è nata la trattativa? È bastata una telefonata di Montervino. Qui c’è una società solida, ma devo dire che abbiamo creato un gruppo solido all’interno dello spogliatoio. Quella con il Gravina sarà una gara complicata. Stanno facendo bene, hanno una bella proposta di gioco. Il girone H non ha nulla a che vedere con la Serie D, è di livello superiore”.

All’interno della stessa puntata, è intervenuto in collegamento anche Lorenzo Cavaliere, trequartista del Gravina, ossia prossimo avversario del Francavilla: “Sarà una partita tanto tosta quanto bella. In questi casi le motivazioni non devi neanche cercarle, vengono fuori da sole. La stiamo preparando bene, non vediamo l’ora di giocarla”.

