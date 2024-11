Gravina si ricandida alla presidenza FIGC: “Decisione ponderata”

Gabriele Gravina ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura alla presidenza della FIGC. La notizia è stata resa nota in un’intervista al Corriere della Sera. “Mi ricandido. Non è stata una decisione facile, ma molto ponderata”, ha dichiarato Gravina sottolineando di non aver “commesso nessun reato” durante il suo mandato.

Il presidente ha inoltre rivelato di essere stato più volte tentato di abbandonare il suo impegno: “Avevo confidato ai responsabili delle componenti che mi hanno sempre sostenuto la mia intenzione di chiudere, ma sentivo un impegno morale nei loro confronti”.

Infine, una battuta sull’ipotesi di uno sfidante eccellente come Alessandro Del Piero: “Qualcuno lo deve candidare”.

