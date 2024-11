Europa: Lazio agli ottavi, pari Roma, Fiorentina torna a vincere

Europa League: Lazio, pari senza reti ma qualificazione in tasca

Dopo quattro vittorie consecutive, la Lazio rallenta il passo in Europa League ma centra l’obiettivo della qualificazione matematica agli ottavi. All’Olimpico, nella quinta giornata della fase a gironi, i biancocelesti di Baroni impattano 0-0 contro il Ludogorets. Nel primo tempo i bulgari si chiudono bene in difesa, arginando i tentativi di Dia e compagni. Nella ripresa, Baroni prova a cambiare l’inerzia con i cambi, ma il gol non arriva. Nel finale proteste per un presunto fallo in area su Marcus e una traversa colpita da Guendouzi lasciano l’amaro in bocca, ma la qualificazione è al sicuro.

Lazio-Ludogorets 0-0: HIGHLIGHTS

Europa League: Roma, pari spettacolare con il Tottenham

All’Olimpico di Roma, i giallorossi strappano un prezioso 2-2 contro il Tottenham, rimanendo in corsa per i playoff di Europa League. La squadra di Ranieri inizia in salita, colpita dal rigore di Son dopo pochi minuti, ma reagisce con forza trovando il pari grazie all’incornata di N’Dicka su assist di Dybala. Nel finale del primo tempo, Johnson riporta avanti i londinesi. Nella ripresa i giallorossi colpiscono un palo, subiscono tre gol annullati per fuorigioco e resistono ai tre legni del Tottenham. Al 91’, la zampata decisiva di Hummels regala il pari, evitando una sconfitta immeritata.

Tottenham-Roma 2-2: HIGHLIGHTS

5’ rigore Son (T), 20’ Ndicka (R), 33’ Johnson (T), 90’+1’ Hummels (R)

Conference League: la Fiorentina ritrova il sorriso

La Fiorentina si riscatta dopo il ko contro l’Apoel e supera 3-2 il Pafos al Franchi, tornando alla vittoria in Conference League. I viola si portano sul 2-0 nel primo tempo grazie al gol di Kouamé e all’autorete di Goldar. Nella ripresa, i ciprioti accorciano con Jairo, ma il colpo di testa di Martinez Quarta al 72’ riporta avanti i viola. Nel finale, il sigillo di Jaja rende vano ogni tentativo di rimonta. Con questo successo, la squadra di Palladino sale a 9 punti e si garantisce almeno il playoff, restando a -3 dal primo posto occupato da Chelsea e Legia Varsavia.

Fiorentina-Pafos 3-2: HIGHLIGHTS

38’ Kouame (F), 52’ autorete Goldar (F), 68’ Da Silva (P), 72’ Martinez Quarta (F), 87’ Jaja (P)

Europa League: classifica dopo la 5a Giornata

Conference League: classifica dopo la 5a Giornata

