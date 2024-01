Golden Globe, Garrone non ce la fa. Trionfano Oppenheimer e Poor things

Matteo Garrone non ce la fa ai Golden Globe con il suo Io Capitano. Il premio come miglior film non in inglese va ad Anatomia di una caduta della Triet, che ha vinto anche il miglior copione. Migliori pellicole Oppenheimer e Poor things. Solo due premi per Barbie tra cui quello di blockbuster dell’anno.

In tutto i Golden Globe hanno assegnato 27 premi per il cinema e per la tv. Sul fronte televisivo, ‘Succession’ di Hbo ha portato a casa trofei per la miglior serie drammatica, il miglior attore (Kieran Culkin), la migliore attrice (Sarah Snook) e il miglior attore non protagonista (Matthew Macfadyen).

I Globes hanno inaugurato la stagione dei premi di Hollywood. La cerimonia è stata la prima da quando è stata sciolta la Hollywood Foreign Press Association, che per otto decenni aveva assegnato i premi e che nel 2020, proprio alla vigilia della cerimonia, era stata accusata dal Los Angeles Times di essere una casta razzista e corrotta.

Quest’anno, dopo che il brand è stato acquistato da una società di private equity e la Dick Clark Production, hanno votato circa 300 giornalisti da 76 paesi del mondo rispetto alla ottantina delle precedenti edizioni.

