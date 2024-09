Giugliano-Altamura 2-3: murgiani ribaltano tutto in zona Cesarini

Bella, perché sofferta e sudata. Bellissima, perché ottenuta senza mollare di un centimetro. Testarda, perché il Giugliano è crollato sul più bello, quando anche solo il pareggio sarebbe sembrato abbastanza. Il terzo risultato utile consecutivo e la seconda vittoria in campionato della Team Altamura hanno un sapore speciale: finisce 2-3 in terra campana, in un match spigoloso si, ma non banale. Sette adesso i punti in classifica.

Formazioni: Di Donato nel suo 3-5-2 deve fare a meno di Sadiki e Sabbatani, nella mischia allora ci vanno Leonetti in coppia con Molinaro e Silletti, in difesa con Gigliotti e De Santis. Gialloblù col 4-3-3 e con l’ex Caldore in campo.

Primo squillo del match al 7′ e di marca murgiana: tentativo di Dipinto dalla distanza alto di poco. Ma al 17′ è il Giugliano a passare in vanataggio: palla in profondita da centrocampo per Romano che smista subito in area per De Paoli che brucia sul tempo la difesa e firma l’1-0. Pochi sussulti, ma validi. E cosi al 40′ arriva il pari biancorosso: c’è prima un tiro ancora di Dipinto che viene respinto da Barosi, il quale nulla può sul successivo e immediato tap-in di Leonetti che insacca da quasi zero metri. E’ 1-1.

Nella ripresa subito un colpo di scena: brutto fallo di De Paoli al 46′ su Gigliotti, che costa all’attaccante – già ammonito – il cartellino rosso. Giugliano in dieci, ma comunque vivo e al 50′ raddoppia. Perde palla a centrocampo Andreoli, ne approfitta Balde che riparte e con un tiro ben angolato batte Pane per il 2-1. Accusato il colpo i biancorossi attaccano però a testa bassa.

E decisivi sono i cambi: dentro D’Amico e Minesso al posto di De Santis e Rolando. Al 90′ il pareggio: cross del primo per la testa del secondo, 2-2 e Barosi anticipato nell’area piccola. Il 2-3 arriva al 93′: tiro-cross proprio Di D’Amico che trae in inganno il portiere. La palla passa in area e poi gonfia la rete. E completa una rimonta incredibile.

