Giugliano, l’ex Romano: ‘Sono rimasto sorpreso dal Taranto’

Il gol dell’ex è una delle leggi non scritte del calcio. La parte soccombente oggi è spettata al Taranto, nella cornice del ‘De Cristofaro’ di Giugliano. A punire gli ionici ci ha pensato Antonio Romano, arrivato in Campania proprio dai rossoblu nel mercato di riparazione della scorsa stagione. Il centrocampista ha commentato così il match: “Era la prima gara di campionato e siamo reduci da un ritiro abbastanza lungo. Tutto sommato abbiamo gestito bene una partita non facile. Sono rimasto sorpreso dal Taranto, abbiamo incontrato una squadra organizzata che ci ha messi in difficoltà. I nuovi arrivati sono molto motivati e si allenano al massimo. L’obiettivo? Lavoriamo giorno dopo giorno per migliorare in ogni singolo allenamento”.

