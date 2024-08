Giugliano, Bertotto: ‘Avevo detto che sarebbe stata difficile’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Tre vittorie su tre uscite ufficiali per il Giugliano. Dopo i due successi in Coppa Italia di Serie C, i gialloblu battono anche il Taranto nella prima giornata del Girone C di Serie C. Al termine della sfida, il tecnico Bertotto ha dichiarato: “Mi aspettavo un Taranto così combattivo. Avevo detto ai ragazzi che sarebbe stata una gara difficilissima, per via delle varie situazioni che i giocatori avversari hanno dovuto fronteggiare. Abbiamo prodotto tanto ma dovevamo chiudere prima il match. Abbiamo rischiato qualcosa di troppo e questo non va bene. Non mi è piaciuta la gestione della gara, siamo stati troppo lenti nella circolazione della palla. Sono contento per i tre punti ma meno per la qualità mostrata. Forse abbiamo pagato un po’ l’emozione della prima partita di campionato. Complimenti anche al Taranto per aver giocato con orgoglio e determinazione. La vittoria ci dà continuità dopo i due successi in Coppa, ora riposiamo in vista del prossimo match”.

