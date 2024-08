Taranto, Lucchesi: ‘Non avremmo rubato niente col pareggio’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Prima uscita in campionato per il nuovo Taranto della gestione Lucchesi. Nonostante lo spirito indomito e sornione, i rossoblù perdono di misura con il Giugliano: “I ragazzi sono stati encomiabili”, ha dichiarato il dg degli ionici Lucchesi, il quale non ha comunque nascosto l’amarezza per non aver raggiunto il pareggio: “Abbiamo avuto una serie di piccole circostanze, la Lega non ha ancora ratificato tre contratti per qualche tecnicismo. Abbiamo subìto un gol su rigore e solo due tiri nello specchio. I ragazzi hanno dimostrato di essere vivi, colpendo anche un palo. Sono anche arrabbiato perché non avremmo rubato niente con un pareggio. Questa è una buona base per ripartire e completare la squadra. Ci stiamo preparando per inserire un po’ di giocatori in tutti i ruoli, soprattutto difesa e centrocampo. Il parametro finanziario ci limita, ma da qualche giorno ho notato più fiducia intorno a noi, con diverse squadre di Serie A intenzionate a mandarci i loro giovani migliori. Enrici in partenza? Vuole andare via e nessuno glielo nega. È seguito da squadre di Serie C e di Serie B. È un bravissimo ragazzo e anche stasera, nonostante non stesse bene, ha fatto il suo dovere. Eravamo vicini all’accordo con l’Avellino ma gli irpini non sono riusciti ad accontentarci. Non tratteniamo nessuno, però il Taranto deve essere contento, sia con proposte economiche che attraverso altri giocatori”.

