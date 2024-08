Taranto, Gautieri soddisfatto: ‘Siamo sulla strada giusta’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Sconfitta di misura per il Taranto. Al ‘De Cristofaro’ di Giugliano, i rossoblu si arrendono al rigore dell’ex Romano. Nonostante i limiti tecnici e fisici, i rossoblu hanno creato qualche occasione con i vari Schirru e Simone, colpendo anche un legno. Il tecnico degli ionici, Carmine Gautieri, ha commentato così il match: “La prestazione è stata perfetta sotto tutti gli aspetti. Nonostante le difficoltà, i ragazzi hanno dato il massimo e ciò significa che siamo sulla strada giusta. Ho trovato una squadra predisposta al lavoro e ai sacrifici e questo mi lascia ben sperare. C’è ancora tanto lavoro da fare ma sono molto contento. Ora ci aspetta una settimana importante per completare la rosa. Cerchiamo gente che abbia fame e che venga a Taranto motivata. Abbiamo fatto il punto della situazione con Lucchesi, servono giocatori che lottino per la maglia e che abbiano lo spirito incarnato oggi dalla squadra”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author