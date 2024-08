Fc Matera, presentazione in Città. Tosoni chiaro: “Serie C il nostro obiettivo”

(di Roberto Chito) “Vogliamo portare Matera nei campionati professionistici. Questo è un obiettivo che mi sono prefissato e non andrò via da qui fino a quando non l’avrò raggiunto”. Sono le parole del presidente Stefano Tosoni dal palco di piazza Vittorio Veneto, durante la presentazione ufficiale del club biancoazzurro.

Tanta gente presente tra tifosi, curiosi e semplici turisti. Davvero emozionato il presidente Tosoni che ha parlato a tutti i tifosi: “Ho deciso di rientrare nel calcio dopo un anno e mezzo. Mi sono state presentate diverse piazze, molte anche blasonate. Poi, mi hanno convinto a fare una passeggiata a Matera. Non conoscevo la Città. Sono entrato in un bar e ho chiesto loro cosa fosse la squadra di calcio. E dopo essermi affacciato sui Sassi, ho detto loro che entro due mesi avrei comprato la società. Questo è accaduto”.

Presentati anche i vari giocatori, scelti dal neo ds Alessio Ferroni: “Manca ancora qualche tassello, la costruzione della squadra è sicuramente a buon punto. Purtroppo siamo partiti molto tardi. Nel calcio si sa, contano i tempi. Sono importanti per poter fare delle scelte e sbagliare il meno possibile. Noi, però, le abbiamo sempre fatte con criterio. Abbiamo costruito un grande gruppo, agli ordini di un bravissimo allenatore come Ciullo”.

E anche il tecnico biancoazzurro ha manifestato soddisfazione per il suo ritorno: “Le prime impressioni sono state buone. Ho avuto un gruppo di giocatori che si sono messi a disposizione fin da subito. In ritiro abbiamo lavorato bene e quando ci sono questi presupposti si va sicuramente nel verso giusto”.

