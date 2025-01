Giugliano, Bertotto: “Grande prova ma possiamo ancora migliorare”

Dopo tre sconfitte consecutive, il Giugliano torna alla vittoria. Lo fa battendo per 2-1 il Foggia al ‘De Cristofaro’, in un match commentato così dal tecnico dei campani Valerio Bertotto: “Ci voleva questa vittoria. I ragazzi la meritano per tutto ciò che hanno dimostrato fin dall’inizio. La squadra si impegna, ha un cuore grande ed è molto disponibile nel mettere in pratica ciò che proviamo. A volte non ci riusciamo per diversi motivi ma i nostri avversari sono molto forti. Siamo molto giovani ma se questi sono i risultati un allenatore non può non essere contento. Dopo grandi prestazioni contro squadre top, cominciava a mancare il sapore della vittoria. Sono contento per la grande prova e per la grande determinazione. Sarebbe servita un po’ più di qualità nella ripresa per soffrire meno. A volte le partite si vincono così ed è un segnale di una squadra viva, che soffre e che vuole strappare il risultato. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nonostante abbia dovuto adattare dei giocatori per necessità. Potevamo fare meglio qualche scelta tecnica per siglare un gol in più e soffrire meno nel secondo tempo. La ripresa? Non volevamo attenzionare così la fase difensiva ma a volte devi adattarti. Era già accaduto all’andata ma è un valore aggiunto di questa squadra, perché sa crescere interpretando i momenti della partita. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, pur dovendo migliorare nel palleggio. I playoff? Tutte le partite vanno giocate. L’attenzione deve essere massimale, dobbiamo restare con i piedi per terra e concentrati sul nostro obiettivo quotidiano. Non vogliamo porci obiettivi poiché sarebbe limitativo, vogliamo spostare il nostro traguardo volta per volta”.

