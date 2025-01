Foggia, Zauri: “Risultato bugiardo, non meritavamo di perdere”

Passo falso per il Foggia. Nonostante il gol del momentaneo pareggio con Emmausso, i rossoneri escono sconfitti dal ‘De Cristofaro’, nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie C contro il Giugliano. Nel post gara, il tecnico dei satanelli, Luciano Zauri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del club: “Abbiamo tenuto il campo, non è stata la nostra migliore prestazione ma il risultato è bugiardo. Non meritavamo di perdere. E’ mancato il gol e non abbiamo avuto la percezione del pericolo. Quando l’abbiamo rimessa in piedi abbiamo perso l’equilibrio e questo non ce lo potevamo permettere. Sarebbe stato giusto un pareggio per quello che abbiamo creato”. In merito al mercato, Zauri ha dichiarato: “Ho chiesto una squadra forte, inizialmente avevo chiesto di non cambiare nulla ma qualcosa l’abbiamo fatto. Servono i giocatori, basta guardare la panchina ma ho avuto l’assicurazione che qualcuno arriverà. Servono giocatori utili e che hanno voglia di venire qui”.

