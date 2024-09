Serie C/C, giudice sportivo: due squalificati, tre società multate

In attesa che il turno di campionato si completi con le due gare in programma per la serata di oggi, giovedì 26 settembre, il fiudice sportivo ha sanzionato due calciatori, elevando inoltre tre sanzioni ai club del girone C.

AMMENDE SOCIETÀ

2.000 euro al FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. tra il primo e secondo tempo, al 93° e al 94° minuto della gara, tre petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, uno di questi veniva lanciato all’interno dell’area di rigore cadendo vicino al portiere della squadra avversaria senza colpirlo e causando una sospensione della gara di circa un minuto; 2. al 92° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

3. all’89°, al 92° minuto della gara e al termine della stessa, sette bottigliette d’acqua semipiene e cinque accendini sul terreno di gioco, senza conseguenze.

500 euro al MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver: 1. lanciato, al 50° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. danneggiato la saldatura del cancello di accesso alla parte inferiore dell’impalcatura del Settore Ospiti.

200 euro al CATANIA per avere i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per due volte.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOVELLA MATTIA (POTENZA): per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ERCOLANI LUCA (FOGGIA)

