Eccellenza, Gallipoli: tesserato il jolly difensivo Cardamone

Valerio Cardamone, difensore nato nel 1999 e originario di Taranto, è il nuovo acquisto del Gallipoli. Cresciuto nelle giovanili di Martina, Carpi e Torino, Cardamone ha successivamente vestito le maglie di diverse squadre tra cui Legnano, Francavilla in Sinni, Bisceglie, Molfetta, Fidelis Andria e, nella scorsa stagione, quella del Ginosa.

Il suo curriculum vanta 80 presenze nel campionato Primavera B, oltre 40 presenze in Serie D e 17 apparizioni in Serie C, girone C.

