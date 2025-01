Giro d’Italia 2025: Puglia e Basilicata protagoniste

La 108a edizione del Giro d’Italia, in programma dal 9 maggio al 1° giugno, partirà per la quindicesima volta dall’estero, con tre tappe inedite in Albania, prima di concludersi a Roma. Il percorso, lungo 3413 km e con un dislivello totale di 52.500 metri, prevede 21 tappe tra cronometro, frazioni per velocisti, media e alta montagna.

La carovana rosa approderà in Italia il 13 maggio con la tappa Alberobello-Lecce (187 km), un’occasione per mettere in vetrina le bellezze pugliesi. Il giorno seguente, il Giro si sposterà in Basilicata con la frazione tra Ceglie Messapica e Matera (144 km), che attraverserà il cuore del Mezzogiorno e offrirà un arrivo scenografico nella città dei Sassi.

Il 15 maggio la corsa raggiungerà Potenza per la partenza della tappa più lunga dell’edizione (226 km) che condurrà i ciclisti fino a Napoli, attraverso un percorso impegnativo alle pendici del Vesuvio.

Tra le tappe più significative si segnalano la cronometro finale a Roma (1 giugno), i settori in sterrato della Gubbio-Siena e le grandi salite alpine come il Colle delle Finestre, scelto come “Cima Coppi” di questa edizione.

Ecco le 21 tappe

Tappa 1: 9 maggio, Durazzo-Tirana da 164 km e un finale con due salite ravvicinate anche con pendenze in doppia.

Tappa 2: 10 maggio, a Tirana in scena subito la prima delle due crono del Giro con una distanza di 13,7 km.

Tappa 3: 11 maggio, frazione di Valona da 160 km con l’ascesa di Qafa e Llogarasë, primo punto sopra i 1000 metri.

Tappa 4: 13 maggio, dopo un giorno di riposo la carovana si sposta in Puglia per il tratto Alberobello-Lecce da 187 km.

Tappa 5: 14 maggio, si risale la penisola con altre due tappe da volata, la prima tra Ceglie Messapica e Matera (144 km).

Tappa 6: 15 maggio, la ‘Corsa Rosa’ arriva alle pendici del Vesuvio con il tratto Potenza-Napoli, il più lungo del Giro (226km).

Tappa 7: 16 maggio, primo arrivo in salita a Tagliacozzo (Abruzzo), partendo da Castel di Sangro per un totale di 168km.

Tappa 8: 17 maggio, frazione Giulianova-Castelraimondo (197 km) con un dislivello da 3800m.

Tappa 9: 18 maggio, spazio alla Gubbio-Siena, tappa Bartali di questa edizione, con cinque settori di strade bianche nel finale prima dell’arrivo in Piazza del Campo.

Tappa 10: 20 maggio, la seconda settimana riparte dalla Toscana dopo il giorno di riposo con la seconda e ultima crono Lucca-Pisa (28,6 km).

Tappa 11: 21 maggio, torna nel Giro la salita di San Pellegrino in Alpe all’interno della tappa Viareggio-Castelnovo ne’ Monti (185 km).

Tappa 12: 22 maggio, tappa in volata quella tra Modena e Viadana (172 km).

Tappa 13: 23 maggio, 180 i km da percorrere tra Rovigo e Vicenza con chiusura sullo strappo di Monte Berico.

Tappa 14: 24 maggio, circuito transfrontaliero da 186 km Treviso-Nova Gorica/Gorizia.

Tappa 15: 25 maggio, la settimana si conclude ad Asiago con una tappa molto impegnativa da 3900 metri di dislivello anche se senza arrivo in salita (214km totali).

Tappa 16: 27 maggio, dopo l’ultimo giorno di riposo si arriva in Trentino. Piazzola sul Brenta-San Valentino (199 km) con cinque salite, compreso l’arrivo sul Monte Baldo.

Tappa 17: 28 maggio, nella tappa da 154 km San Michele all’Adige-Bormio è compresa la Montagna Pantani.

Tappa 18: 29 maggio, l’arrivo a Cesano Maderno dopo 144 km partendo da Morbegno precede due tappe per gli uomini di classifica.

Tappa 19: 30 maggio, Biella-Champoluc sono 166 km per il dislivello più alto (4950m).

Tappa 20: 31 maggio, da Verrès a Sestrière, è lunga 203 km e ripropone l’accoppiata finale Colle delle Finestre (8 km di sterrato e Cima Coppi 2025) e Sestrière.

Tappa 21: 1 giugno: 141 km per il gran finale a Roma.

