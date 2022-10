LECCE- Si terrà venerdì 7 ottobre alle 10 presso gli uffici di Confindustria Lecce l’incontro “Verso la Logistica 5.0: prospettive occupazionali per i giovani e sviluppo del territorio, tra riforma degli Its e Pnrr”.

La naturale vocazione del territorio pugliese come polo logistico strategico a livello nazionale e internazionale, le possibilità offerte dal Pnrr, la necessità di nuove figure professionali che sappiano affrontare e gestire le trasformazioni del comparto logistica e mobilità, alla luce dei cambiamenti socioeconomici e geopolitici in atto, aprono la strada a nuove opportunità per giovani e imprese.

Nel corso dell’appuntamento sarà presentata la nuova offerta formativa di alta specializzazione tecnologico scientifica dell’Its Logistica per il biennio 2022/2024 progettata alla luce della recente riforma degli Its, che rafforza il legame delle nuove Academy con i loro territori per incentivarne la competitività.

Alla conferenza interverranno: