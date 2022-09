LECCE- Il 29 settembre si celebra la giornata mondiale per il cuore (World Heart Day) con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Asl Lecce partecipa alla giornata organizzando diversi momenti di informazione e prevenzione. Il 29 settembre dalle 16 alle 21 in Piazza Sant’Oronzo a Lecce, il Seus 118, con la collaborazione dell’associazione “Soccorso Amico”, insegnerà al pubblico le manovre di primo soccorso da compiere in attesa dell’arrivo del 118, in particolare le manovre di rianimazione cardio polmonare e le tecniche di utilizzo del defibrillatore.

Sempre il 29 alle ore 19 ASL Lecce organizza con il Comune di San Cesario – nella Sala comunale in Piazza Garibaldi – il convegno ‘Giornata mondiale del cuore’ aperta al pubblico con interventi di specialisti e rappresentanti istituzionali. Parteciperà anche il Commissario straordinario Stefano Rossi.

Il 2 ottobre alle ore 8.30 in piazza Garibaldi a San Cesario verranno eseguite visite gratuite cardiologiche e nutrizionali, con prelievi per la valutazione dell’assetto lipidico (prenotazioni sul posto con un numero di visite definito). Le visite verranno eseguite dai medici del dipartimento Cardiovascolare.

“Ringrazio tutti gli operatori a vario titolo e in più luoghi coinvolti nel World Heart Day in ASL Lecce. Ogni giornata nazionale dedicata ai temi della salute è utile per ricordare l’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita. In questo caso saremo presenti con il centro di formazione aziendale Leccesoccorso 118 in piazza a Lecce e con i nostri cardiologi a San Cesario, in eventi aperti che ci auguriamo partecipati”, ha dichiarato il commissario straordinario Stefano Rossi.