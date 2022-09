L’Italia svolta a destra. Fratelli d’Italia è il primo partito il Centrodestra ottiene una maggioranza netta nel nuovo Parlamento. A dati consolidati, Giorgia Meloni arriva nel quartier generale di Fratelli d’Italia per raccogliere l’ovazione dei suoi. “Dagli italiani arriva un’indicazione chiara per un governo di Centrodestra a guida FdI. È il tempo della responsabilità, l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo. Chiamati a governare, lo faremo per tutti, per unire un popolo e non per dividerlo. La situazione del Paese, dell’Ue richiede il contributo di tutti”, ha dichiarato Giorgia Meloni.