Giochi Mediterraneo: ‘Dal Governo altri 107 milioni di euro’

Il Governo ha dato il via libera a un nuovo finanziamento di 107 milioni di euro per le opere infrastrutturali connesse ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Questi fondi saranno destinati alla realizzazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi nei Comuni di Taranto, Lecce, Sava, Pulsano, San Giorgio Ionico, Francavilla, Grottaglie, Montemesola e Massafra.

La decisione è stata presa nella giornata di venerdì 9 agosto con la firma del decreto da parte del ministro per il Sud, Raffaele Fitto, in collaborazione con i ministri dello Sport, Andrea Abodi, e dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in accordo con la Regione Puglia.

Tra le strutture che beneficeranno del piano, spiccano lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, che vedrà un finanziamento complessivo di circa 60 milioni di euro, e il centro polivalente Amatori Ricciardi, con 24 milioni di euro stanziati.

I consiglieri comunali del gruppo Svolta Liberale, attraverso una nota, hanno espresso gratitudine verso l’onorevole Dario Iaia e Renato Perrini, capogruppo di Fratelli d’Italia, per l’impegno profuso, invitando tutti a mettere da parte le divergenze politiche per lavorare insieme al fine di garantire il benessere della collettività.

