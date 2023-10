Giochi del Mediterraneo: Turco, ‘Non si perda altro tempo’

Il summit di Roma, cui hanno partecipato tutti gli attori istituzionali coinvolti nella XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, si è risolto con un aggiornamento a venerdì 20 ottobre, data in cui si parlerà anche del nuovo Masterplan. Al momento, pare che la manifestazione sportiva sia destinata a restare nel capoluogo ionico, così come originariamente previsto dal Governo Conte II nella programmazione del Cantiere Taranto avvenuta nell’ambito del CIS Taranto, presieduto all’epoca dal senatore Mario Turco, per accelerare la riconversione economica, sociale e culturale del territorio.

”Ciò che più preme sottolineare in questo momento, è la necessità di accelerare al massimo sulla messa a regime di tutte le infrastrutture non solo sportive, ma anche utili alla buona riuscita dei Giochi, come quelle della viabilità. Alle porte del 2024 è pericoloso parlare ancora in termini ipotetici di Taranto come sede ufficiale, al di là di ogni parola detta sino a oggi. I tarantini si aspettano che tutte le parti svolgano al meglio il loro lavoro, nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini, per realizzare la grande occasione di svolta progettata dal MoVimento 5 Stelle». Lo afferma in una nota lo stesso senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

